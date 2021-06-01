«Нежнятина»: Рогов показал красивое платье, которое летом вошло в тренды сразу по четырем признакам

Женственность в этом сезоне в тренде, вновь стали актуальны романтичные платья, силуэты с акцентом на талии, рюши, кружево и прочие атрибуты трепетной барышни.

больше по теме «Красота»: Орлова в шелковом костюме Dior и чалме с отблеском поужинала в саду орхидей В настоящий момент ведущая отдыхает на Мальдивах.

А чтобы модницы не ошиблись с выбором, популярный стилист Александр Рогов в эфире своей YouTube-программы «Шоп-контент» показал, как может выглядеть суперактуальное платье, в котором любая девушка будет выглядеть мило и стильно.

«Давайте о нежнятине поговорим. Мне кажется, здесь все тренды сезона: и вышивка, и хлопок, и активный воротничок, и рукава-буфы», — сказал ведущий, снимая модное платье с вешалки.

Александр заметил, что особенно стильно оно будет смотреться в комплекте с грубыми ботинками или кедами, а не с женственными босоножками на каблучке. Кроме того, он представил зрителям готовый трендовый аутфит с платьем, сочетав его с сумкой хобо и казаками.

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