«Для меня перестал существовать один человек»: Смелая отреагировала на откровения Таюрской

Бывшая жена солиста популярной группы Little Big Ильи Прусикина Ирина Смелая в сторис Instagram отреагировала на откровения певицы Софьи Таюрской. Исполнительница в недавнем интервью Ксении Собчак призналась, что у нее сейчас бурный роман с певцом.
«Мне жаль, но конкретно сегодня для меня перестал существовать один человек, который раньше мне был очень близким и дорогим. После сегодняшних событий я вычеркиваю из жизни этого персонажа».
Как отметила Ирина Смелая, она желает этому человеку всего хорошего. Кроме того, она посоветовала ему разобраться со своими психологическими проблемами. Она верит, что все у него будет хорошо.
Напомним, что у Смелой и Прусикина есть совместный ребенок. В прошлом году супруги расстались. Причем практически сразу же поползли слухи о романе музыканта с Софьей Таюрской. Пара почти год скрывала близкую связь и лишь теперь решилась на откровения.