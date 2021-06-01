«Для меня перестал существовать один человек»: Смелая отреагировала на откровения Таюрской

Бывшая жена солиста популярной группы Little Big Ильи Прусикина Ирина Смелая в сторис Instagram отреагировала на откровения певицы Софьи Таюрской. Исполнительница в недавнем интервью Ксении Собчак призналась, что у нее сейчас бурный роман с певцом.

«Мне жаль, но конкретно сегодня для меня перестал существовать один человек, который раньше мне был очень близким и дорогим. После сегодняшних событий я вычеркиваю из жизни этого персонажа».

Ирина Смелая

Как отметила Ирина Смелая, она желает этому человеку всего хорошего. Кроме того, она посоветовала ему разобраться со своими психологическими проблемами. Она верит, что все у него будет хорошо.

Напомним, что у Смелой и Прусикина есть совместный ребенок. В прошлом году супруги расстались. Причем практически сразу же поползли слухи о романе музыканта с Софьей Таюрской. Пара почти год скрывала близкую связь и лишь теперь решилась на откровения.

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