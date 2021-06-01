«Красота»: Орлова в шелковом костюме Dior и чалме с отблеском поужинала в саду орхидей

Ольга Орлова решила провести отпуск на Мальдивах, арендовав респектабельную виллу с отдельным бассейном. Кроме прекрасных видов вокруг, спокойствия и солнца, ведущую привлекают в этом отдыхе местные кулинарные изыски.

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Естественно, звезда предстает в курортных ресторанах во всем блеске. Накануне она показала в личном блоге сад орхидей, в котором расположилось как раз одно из таких заведений. Ольга примерила к ужину шелковый костюм Dior в пижамном стиле и мерцающую чалму, усыпанную стразами и бусинами. Ведущая остановила свой выбор на серых оттенках, которые в этом году, по мнению Института цвета Pantone, наряду с желтыми считаются самыми главными.

«Красота вокруг», — прокомментировала виды в саду Орлова.

Она рассказала, что является фанатом орхидей, а потому этот выход в свет стал для нее особенным.

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