На звездной вечеринке: мама Наташи Королевой в мерцающем костюме спела дуэтом со Стасом Михайловым

Наташа Королева организовала в честь своего 48-летия звездную вечеринку в одном из московских заведений. В числе приглашенных гостей оказался Стас Михайлов, с которым певица давно дружит.

К слову, заслуженная артистка недавно побывала на именинах отца музыканта Владимира Борисовича, где закружила в танце виновника торжества, вызвав восхищение публики. На празднике Королевой тоже не обошлось без танцев. Веселые гости водили хороводы и веселились до утра. А мама звезды Людмила Порывай, войдя в раж, даже спела дуэтом со Стасом Михайловым бессменный хит Юрия Лозы «Плот».

Отметим, что родительница Наташи Королевой пришла на торжество в черном костюме брючной группы с люрексом, который создавал эффект мерцания в свете ламп. Поверх него она примерила красный жакет.

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