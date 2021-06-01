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Почему белая обувь должна быть в гардеробе каждой модницы, рассказал Александр Рогов

Стилист также показал ботильоны, которые освежат любой образ.

Почему белая обувь должна быть в гардеробе каждой модницы, рассказал Александр Рогов
Александр Рогов. Фото: Михаил Фролов/ КП

Александр Рогов в эфире авторской YouTube-программы «Шоп-контент» разбил стереотип о белой обуви.

Многие считают, что она не очень практична, поэтому отдают предпочтение черной. Но на самом деле светлые туфли, кроссовки, ботильоны и сапоги прекрасно подают образы, делая их привлекательнее. И, что тоже важно, долго сохраняют свой вид. Поэтому модницы должны смело включать белую обувь в свои аутфиты, тем более, она сейчас суперактуальна.

Александр Рогов показал модные ботильоны.
Александр Рогов показал модные ботильоны. Кадр из YouTube-шоу «Шоп-контент»/ youtu.be/PuohrmprkyQ

«Белая обувь всегда освежает образы. Всем вам рекомендую присмотреться к белой обуви. Вам кажется, что она непрактичная? На самом деле это не так. Только подумайте – на черной машине грязь всегда заметнее, чем на белой. С обувью – тоже самое», — рассказал стилист.

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"Шоп-контент"Александр Роговботильонымодная обувь