Почему белая обувь должна быть в гардеробе каждой модницы, рассказал Александр Рогов

Александр Рогов в эфире авторской YouTube-программы «Шоп-контент» разбил стереотип о белой обуви.

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Многие считают, что она не очень практична, поэтому отдают предпочтение черной. Но на самом деле светлые туфли, кроссовки, ботильоны и сапоги прекрасно подают образы, делая их привлекательнее. И, что тоже важно, долго сохраняют свой вид. Поэтому модницы должны смело включать белую обувь в свои аутфиты, тем более, она сейчас суперактуальна.

«Белая обувь всегда освежает образы. Всем вам рекомендую присмотреться к белой обуви. Вам кажется, что она непрактичная? На самом деле это не так. Только подумайте – на черной машине грязь всегда заметнее, чем на белой. С обувью – тоже самое», — рассказал стилист.

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