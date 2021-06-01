Певица не возражает: 15-летний сын Мадонны переоделся в женское платье

62-летняя певица Мадонна обнародовала в личном блоге видео, на котором ее 15-летний приемный сын Дэвид дефилирует по дому в Лос-Анджелесе в длинном женском платье.

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«Уверенность – это все», – подписала кадры поп-звезда.

И хотя ранее парень никогда не появлялся на публике в одежде, не соответствующей его гендерной принадлежности, он признался, что в платье ему комфортно. Сама Мадонна не стала объяснять, что это значит: просто рекламный трюк или Дэвид осознал себя женщиной.

Однако ранее, по данным КП, американская артистка заявляла, что дала своим детям право самим определять к какому полу они себя причисляют.

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