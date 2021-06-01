По последней моде: жена Эммануила Виторгана в платье с нежным кружевом предстала на теплоходе

Ранее о тренде на такие наряды рассказывал Александр Васильев.

Жена Эммануила Виторгана Ирина Млодик предстала с мужем на теплоходе. Верная спутница народного артиста сообщила поклонникам о закрытии 4 июня театрального сезона в «Виторган-клубе».

больше по теме Романтичная барышня: дочь Табакова и Зудиной в принтованном платье мидакси отметилась в филармонии В апреле Марии исполнилось уже 15 лет.

Ирина облачилась в женственном платье молочного цвета, украшенного вышивкой. Такие наряды сейчас в тренде, о чем ранее рассказывал Александр Васильев на шоу Первого канала «Модный приговор». По словам ведущего, кружево впервые вошло в моду в XVI веке в Италии, а сейчас переживает новую волну интереса со стороны женщин.

Почитатели супруги актера с воодушевлением восприняли романтичный актуальный лук Млодик.

«Ириночка, вы как невеста!», «Ирина, ну красотка! Звезда!», «Шитье сейчас очень в моде», «Какие вы красивые!», «Платье — огонь!» — прокомментировали стайл возлюбленной Виторгана фолловеры.

Смотрите также