Романтичная барышня: дочь Табакова и Зудиной в принтованном платье мидакси отметилась в филармонии

В апреле Марии исполнилось уже 15 лет.

Марина Зудина стала чаще появляться в свете с 15-летней дочерью Марией Табаковой. Недавно она отметилась с наследницей на премьере спектакля «Вечно живые. История в лицах» в театре «Современник». Теперь родственницы предстали в Московской государственной филармонии на концерте в рамках фестиваля искусств «Черешневый лес».

Актриса выбрала для выхода в свет динамичный современный образ, а юная девушка создала романтичный лук. Зудина облачилась в брючный костюм трендового оттенка гоголя-моголя, сочетав его с винным топом. Ее дочь нарядилась в нежное принтованное платье с летящей юбкой длины мидакси. Романтичность образа усиливали распущенные волосы Марии.

Перед началом концерта родственницы зашли в кафе, где встретили писателя Александра Цыпкина и запечатлелись с ним для социальных сетей. Литератор угостил дам вкусным кофе. Марина Зудина рассказала поклонникам, что ее сын Павел Табаков в настоящий момент снимается в фильме, сценарий к которому написал именно Цыпкин.

«Побольше всем таких неожиданностей!» — порадовалась звезда.

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