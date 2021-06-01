«Как уродился! Красавец!»: Галкин похвастался цветущим бульденежем в саду возле замка

Многие деревья и кустарники в своем имении артист посадил сам.

Сад Максима Галкина и Аллы Пугачевой возле их замка в деревне Грязь – большая гордость обоих артистов. Немало деревьев, кустарников и цветов они посадили сами. К примеру, саженцы спиреи Примадонна увидела на Истре и лично вкопала их возле дома.

«Нас часто обвиняют в том, что за нас кто-то садит. Мы сами!» — рассказывал юморист.

Кроме спиреи, в саду звезд растут: шиповник, рододендрон, азалия (розовая и красная), вейгела, стефанандра надрезаннолистная, сирень, яблоня, боярышник, каштан и другие растения.

Сейчас в имении Галкина зацвел бульденеж, и комик поспешил показать его своим поклонникам в личном блоге.

«Как уродился в этом году! Красавец!» — восхитился он.

Смотрите также