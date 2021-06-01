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«Сносу не будет»: какая модная сумка подойдет к любой одежде, показал Александр Рогов

Стилист сделал распаковку актуальных товаров на шоу «Шоп-контент».

«Сносу не будет»: какая модная сумка подойдет к любой одежде, показал Александр Рогов
Александр Рогов. Фото: Борис Кудрявов, "Экспресс газета"

Александр Рогов в эфире авторской YouTube-программы «Шоп-контент» сделал модную распаковку товаров для модниц. Он назвал супертрендовые джинсы утрированной ширины (они, к слову, отлично скроют лишний вес), а также показал сумку, которая подойдет к любому образу. Она оказалась карамельного оттенка модели хобо.

Александр Рогов.
Александр Рогов. Кадр из YouTube-шоу «Шоп-контент»/ youtu.be/PuohrmprkyQ

«Это одна из самых актуальных моделей на данный момент. Летом этой сумке сносу не будет. Она и немаленькая, и небольшая, она суперкомпактная, ко всему подойдет. И с тренчем осенью классно смотреться будет, и с вещами из денима, и даже с романтичным платьем», — рассказал стилист.

Он представил зрителям модный лук, который состоял из легкого голубого платья с кружевным воротничком и вышивкой, сумкой хобо и казаками в тон аксессуару.

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