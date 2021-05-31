Елена Проклова о насильнике: «Меня тошнило, рвало от того, что он заставлял делать!»

Актриса снова разоткровенничалась. На этот раз в студии у Андрея Малахова.

Актриса Елена Проклова пришла в студию к Андрею Малахову, где еще раз рассказала о домогательствах. По словам артистки, когда ей было 15 лет, к ней нездоровыми чувствами проникся известный российский актер.

Якобы преследовал он ее в течение двух лет, мог вывести в лес и всячески издеваться. Имя Проклова не назвала, но поклонники решили, что речь идет об Олеге Табакове. Ведь именно о нем Елена рассказывала несколько лет назад, говоря, что он приставал к ней в молодости.

«Меня тошнило, меня рвало от того, что он заставлял делать. Все делают вид, что это такая тема неприятная, что лучше я помолчу. Вообще об этом очень неприятно говорить», — сказала она.

Проклова также призналась, что больше никогда в жизни не забудет его лицо.

«Его глаза синие. Это однозначно было извращение. Ну как, это маленькая девочка, что ты делаешь? Он залезал ко мне в трусы — что это еще, если не извращение? Он зажмуривал глаза, у него разве что слюна не текла», — заявила актриса.

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