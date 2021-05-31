«Бесценно!»: Лобода в мини-шортах и шляпе с широкими полями прогулялась с дочками среди пальм

Светлана Лобода не скрывает, что любит выступать, но на первое место всегда ставит семью. Еще несколько лет назад она работала до последнего пота. Однако пандемия позволила артистке больше времени уделять родным. В прошлом году несколько месяцев она отдыха с 10-летней Евангелиной и трехлетней Тильдой. Однако этой весной певица вернулась к активной работе и уже несколько раз выступила на публике.

Как оказалось, пока Светлана выступает, ее наследницы отдыхают на море. 31 мая артистка выкроила время и приехала к ним. Она поделилась кадрами, на которых гуляет среди пальм по пирсу вместе с дочками. Певица облачилась в джинсовые мини-шорты и белую майку. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Образ Лобода дополнила черной шляпой с широкими полями и белыми кроссовками. В руках она держала новую сумку.

«Залететь на несколько часов поцеловать девчонок — бесценно! И как бы ни был загружен мой график, я всегда буду находить время для моих родных сердечек», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились красотой молодой мамы. Многие также были рады видеть ее с дочками. Лицо Тильды она до сих пор скрывает. «Любимые девчонки», «Мама, она такая, самая сильная любовь», «О, это же те самые „шикарные кроссовки“», «Какое милейшее сердечко у вас на плече, сплошная нежность», «Тилечка такая большая!», «Классная мама», «Красота в одних ногах», — прокомментировали пост подписчики.

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