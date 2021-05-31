«Разбойница»: Татьяна Навка облачила дочку в нежно-розовое платье с рюшами для праздника

Татьяна Навка даже во время пандемии не переставала работать. Она снималась в «Ледниковом периоде» и тренировала дочку Надежду. Шестилетняя девочка занимается фигурным катанием, а также балетом, музыкой и изучает несколько иностранных языков. В свободное время спортсменка любит путешествовать. Она уже была в Крыму в этом году с мужем Дмитрием Песковым и наследницей. Теперь девушка готовится к гастролям с ледовым представлением.

Однако на минувших выходных Навке удалось развеяться. Она отправилась на вечеринку в стиле вестерн. С собой блондинка взяла дочку. Она нарядила девочку в нежно-розовое платье с рюшами и колготки в тон. Во время праздника Надежда примерила ковбойскую шляпу. Она смогла поиграть с другими детьми и порезвиться в бумажных гирляндах. В какой-то момент мама зацеловала наследницу и обняла.

«Маленькая разбойница», — заявила Татьяна.

Сама фигуристка облачилась в алое платье в мелкий горох. Наряд подчеркнул ее талию, а туфли визуально вытянули силуэт. Она призналась, что это ее любимый образ Кармен. При этом Навка тоже покрасовалась в ковбойской шляпе. Поклонники восхитились не только мамой, но и дочкой.

«Какие красотки», «Надя такая нежная», «Очень подросла», «Больше принцесса, чем разбойница», «Шляпа маме больше к лицу», «Надя — нежное создание», «Улыбается, счастливый ребенок», — прокомментировали пост подписчики.

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