Виктория Лопырева в приталенном мини-платье и лодочках спустилась в метро вместе с мужем

Виктория Лопырева больше года предпочитала жить в теплых странах. Она путешествовала с маленьким сыном Марком Лео. Несколько месяцев они жили в Дубае, где модель организовывала фестиваль «Матрешка». Девушка не скрывает, что также успевала отдыхать, ужинать с подругами и сниматься в фотосессиях. При этом блондинка почти не виделась с мужем Игорем Булатовым, который получил высокую должность — первый заместитель председателя правительства Республики Коми.

Однако этой весной Лопырева приехала в Россию. Она призналась, что у нее накопилось много дел. Первые дни девушка гуляла по Санкт-Петербургу, любуясь красотами города и посещая музеи. Однако вскоре модель стала ездить на конференции, а на кануне она оказалась в Москве. Победительница конкурсов красоты сопроводила мужа на торжественной церемонии запуска поезда в метро, посвященного 100-летию Коми.

Для такого случая Виктория облачилась в приталенное мини-платье темно-синего цвета. Благодаря поясу она подчеркнула талию. Туфли-лодочки на каблуке и сумка дополнили женственный образ. Супруги не только увиделись с главой республики Владимиром Викторовичем Уйба, но и прокатились в метро.

«Вот такое удивительное воскресенье! Прямо из депо выехали на Арбатско-Покровскую линию московского метро на фирменном Коми-поезде! Владимир Викторович Уйба рассказал много интересного про Коми и то, какое развитие ждет республику и туристическую инфраструктуру. Уверена, что положительные изменения не заставят долго ждать», — поделилась звезда.

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