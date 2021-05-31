Прыгнул в постель: Оксана Акиньшина показала радостного Данилу Козловского в спальне

Оксана Акиньшина является известной актрисой. Девушка обладает притягательной внешностью, поэтому никогда не была обделена мужским вниманием. В свое время она встречалась с Алексеем Чадовым и жила с Сергеем Шнуровым. За ее плечами развод с Дмитрием Литвиновым, от которого она родила сына Филиппа, звезда также состояла в браке с кинопродюсером Арчилом Геловани. У супругов двое детей: Константин и Эмми.

Однако в феврале этого года Геловани вышел в свет с Софьей Капковой. Это спровоцировало слухи, что он расстался с Оксаной. Позже сама актриса подогрела сплетни, когда вместе с Данилой Козловским покинула премьеру фильма «Чернобыль», в котором они сыграли влюбленную пару. Девушка избегает комментариев на тему личной жизни. Однако 30 мая она опубликовала видео, снятое в спальне. Акиньшина запечатлела Данилу, который прыгал от радости.

Артист обрадовался тому, что «Челси» одержали победу в финале Лиги Чемпионов. Он выкрикивал название команды и прыгал по комнате. Потом Козловский прыгнул прямо в постель, где сидела Оксана с камерой. Комментировать кадры девушка не стала. Однако теперь поклонники еще больше уверены, что они пара.

Напомним, что ранее Данила объявил, что расстался с Ольгой Зуевой, которая родила ему дочку Оду Валентину. Он признался, что несправедливо поступил с ней.

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