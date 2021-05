«Монамур»: Тарзан поздравил Королеву с днем рождения, написав ее секси-портрет

Наташа Королева отмечает свой день рождения 31 мая. Артистке исполнилось 47 лет. С личным праздником ее поздравили друзья и коллеги, и, конечно же, муж. Сергей Глушко, он же Тарзан, написал портрет певицы. На полотне она была изображена в черном ажурном платье на фоне океана. Результатом поделился в своем Instagram.

«Монамур… открыл глаза — лежу перед картиной… вмешалось проведение вновь, — русалка вышла из пучины, and now I know — как выглядит любовь! С днем рождения, Натали!» — написал Глушко.