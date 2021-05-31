«В моей гримерке есть только вода»: Ольга Бузова вышла на связь после концерта в Волгограде

Ольга Бузова часто привлекает к себе внимание. Девушка любит облачаться в яркие наряды для выхода в свет или делать броские номера для выступлений. Ее концерты всегда проходят с аншлагом, а после пандемии выступления артистки публика ждет с особым рвением. Так, 29 мая телеведущая выступила в центральном парке в Волгограде. Она сменила два костюма и исполнила около 5 своих хитов.

Кадры с выступлением Ольги попали в Сеть. Вскоре пользователи стали обсуждать ее поведение. Некоторые заподозрили, что девушка была навеселе. Преданные фанаты, в свою очередь, заверили, что она соскучилась по поклонникам и просто была сильно растрогана тем, что ее так тепло приняли. Однако спустя два дня Бузова вышла на связь и пояснила, что все домыслы и слухи о том, что она якобы была в алкогольном опьянении, не правда.

«Это полный бред. Я уже привыкла, что обо мне постоянно что-то придумывают. То я якобы прошу омаров на завтрак, то якобы кальяны, то элитный алкоголь… Этого всего нет. В моей гримерке есть только вода без газа, докторская колбаса и полотенца. Сейчас мой юрист уже занимается этим вопросом», — отметила звезда.

По ее словам, она также покидала сцену лишь для того, чтобы переодеться в другой наряд, об этом пишет портал Super. Добавим, что вскоре после выступления Бузова вернулась в Москву и посетила Венский бал. Она танцевала, общалась с гостями и вела себя более чем пристойно.

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