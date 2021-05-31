«А где грудь?»: Каменских запечатлелась в бикини, удивив фанатов

Певица Настя Каменских, получившая популярность по дуэту с Потапом, в последнее время занимается сольной карьерой. В 2019 году Потап стал ее официальным мужем, а теперь и продюсером. Певица обладает яркой внешностью и соблазнительными формами, поэтому не прочь поделится горячими фотографиями в своем Instagram. Правда, на этот раз, она удивила фанатов, опубликовав снимок в своем Instagram.

«Нереальная! Красотка! Огонь! А где грудь? Неправильный купальник! Похудела что ли! Совсем нет груди!» — писали пользователи Сети.

Настя же тем временем, дала понять, что готовится к какому-то важному событию.

«После заката всегда наступает новый день. Так природа показывает нам, что любое завершение — это всегда начало чего-то нового. И прекрасного», — написала Каменских.

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