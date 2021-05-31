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По-дачному уютно: Навка в узких лосинах и ветровке предстала на загородной прогулке

Изюминкой образа олимпийской чемпионки в танцах на льду стала бейсболка.

По-дачному уютно: Навка в узких лосинах и ветровке предстала на загородной прогулке
Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото: Globallookpress.com

Татьяна Навка знает толк в отдыхе. 46-летняя фигуристка поделилась в Storeis свежим снимком, позировав на загородной прогулке. При этом олимпийская чемпионка в танцах на льду похвасталась «супер-мобилем». Экс-возлюбленная Александра Жулина подметила, что этот чудо-транспорт просто незаменим для Москвы.

В кадре фигуристка позировала в ветровке оверсайз, меховых лоферах и узких лосинах. По-дачному уютный образ Татьяны дополнили бейсболка и имиджевые очки. При этом спортсменка отказалась от макияжа, отдав предпочтение естественности.

Фигуристка Татьяна Навка
Татьяна Навка в ветровке и узких лосинах позировала за городом. Фото: Instagram.com/tatiana_navka

В одном из интервью Татьяна Навка призналась, что ее младшая дочка Надя учит сразу три иностранных языка: английский, французский и китайский. Помимо всего прочего, она дебютировала в ледовом шоу звездной мамы «Спящая красавица. Легенда двух королевств» вместе с Алиной Загитовой. По словам Татьяны, ее Надюша как настоящая трудяжка на ровне со взрослыми откатала шоу, даже не пожаловавшись на усталость и напряженный график.

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