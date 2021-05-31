«Я для всех разлучница»: Таюрская призналась в разговоре с Собчак, что у нее роман с Прусикиным

Певица и звезда группы Little Big Софья Таюрская в разговоре со светской львицей Ксенией Собчак в рамках ее шоу призналась в романе с солистом коллектива Ильей Прусикиным.

«У вас есть с ним роман. Вы встречаетесь?» — задала вопрос гостье Собчак.

«Да. Спасибо, до свидания. Собственно, что там диеты, как ты похудела. Как ты попала в группу. Это уже не интересно», — заявила Таюрская.

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«Ну и почему вы столько времени скрывали?» — спросила светская львица.

«Ну как тебе сказать? Мы скрывали и даже если бы мы не скрывали… Все равно было то же самое, как есть сейчас. Ильич развелся, расстался со своей женой в 2019 году. Наши отношения начались в 2020 году. Но все равно я для всех разлучница. А то что у меня были отношения, простите, семь лет. И что я не какая-то там женщина, которая сидела и говорила: «Так, надо увезти мужика». Я сказала своему мужчине , что он может не работать, я буду обеспечивать нас обоих. И все свелось к тому, что его жизнь превратилась в ожидание меня с гастролей. И не было никакой близости, только бытовые заботы, вроде все хорошо, но понимаешь, что что-то не так, нет главного». Софья Таюрская

Илья Прусикин в 2016 году женился на Ирине Смелой. В 2017 году у пары родился сын Добрыня. В августе 2020 года Прусикин объявил о расставании с женой. Как раз в это период у него начался роман с Таюрской.

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