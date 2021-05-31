Главное — тонкие щиколотки: 46-летняя Навка в алом струящемся платье сделала ставку на шпильки

В Storeis микроблога олимпийская чемпионка в танцах на льду позировала с дочкой Надей, обе примерили одинаковые шляпки в ковбойском стиле.

Татьяна Навка даже после ухода из большого спорта бросать лед и коньки не стала. Вместе с мужем Анастасии Заворотнюк — Петром Чернышевым — олимпийская чемпионка в танцах на льду ставит свои ледовые мюзиклы, танцуя в паре с именитым фигуристом. Вместе с возлюбленным актрисы из ситкома «Моя прекрасная няня» спортсменка откатала, в частности, спектакли: «Руслан и Людмила», «Аленький цветочек» и «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Каждое шоу проходило при полном аншлаге, все доступные билеты расходились как горячие пирожки.

Также как и свои ледовые мюзиклы, Татьяна Навка любит путешествовать и отдыхать с семьей. Не так давно фигуристка побывала в Казани, где полакомилась блюдами национальной кухни.

Чаще всего спортсменку можно увидеть на снимках с дочкой Надей. В Stories микроблога Татьяна поделилась свежим кадром, позировав в алом струящемся платье миди. Фигуристка умело подчеркнула изящные стройные щиколотки, отдав предпочтение туфлям-лодочкам на шпильке. Изюминкой образа стала шляпка в ковбойском стиле. В точно такой же позировала дочка спортсменки.

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