Американский «Тарзан» Джо Лара погиб в авиакатастрофе

Трагедия в Америке: 29 мая в авиакатастрофе в штате Теннесси погиб 58-летний актер и музыкант Джо Лара. Западным зрителям он был известен по главной роли в телефильме «Тарзан на Манхэттене» 1989 года и последующем телесериале «Тарзан: Героические приключения» 1996-го. Его брутальная и одновременно притягательная внешность принесла ему еще несколько ролей в боевиках 90-х, но в 2002 году мужчина оставил съемки и решил сконцентрироваться на музыкальной карьере в стиле кантри.

Как сообщает портал TMZ, актер погиб в небольшом частном самолете, который упал в озеро через несколько минут после взлета недалеко от города Нэшвилла. На борту, кроме звезды, были его жена, 66-летняя Гвен Шамблин и еще пятеро человек. Все они были найдены мертвыми в ходе спасательной операции. Все, кстати, были последователями одной местной церкви, которую несколько лет назад основала супруга звезды.

Сообщается, что у пары осталось трое детей.

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