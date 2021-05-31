Борис Джонсон тайно женился на своей невесте, запланировав торжество на 2022 год

Премьер-министр Великобритании не стал ждать конца пандемии, чтобы связать себя узами брака в третий раз.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно женился на своей невесте Кэрри Саймондс в минувшие выходные. Скромная церемония, которая держалась в секрете, состоялась 29 мая. Интересно, что перед этим событием пара разослала гостям приглашения на свою свадьбу, запланированную на 2022 год. Неужели хотели сбить всех британских знаменитостей и журналистов с толка? Однако официальный представитель канцелярии главы правительства пояснил ситуацию.

«Премьер-министр и госпожа Саймондс поженились вчера днем ​​на небольшой церемонии в Вестминстерском соборе, — цитирует официальное сообщение портал NPR. — Следующим летом пара отпразднует свадьбу с семьей и друзьями».

Напомним, 56-летний Джонсон и его 33-летняя невеста объявили о своей помолвке еще в феврале 2020-го, а уже в апреле того же года пара поделилась новостью о рождении своего первого общего ребенка. В те же месяцы чиновник заразился коронавирусом и тяжело болел, но смог одолеть инфекцию.

Добавим, что для политика это уже третий брак. Вторая жена подарила ему четверых детей, а в 2009 году у него родилась еще и внебрачная дочь. Борис стал вторым британским премьер-министром, вступившим в брак в период нахождения в должности. Предыдущий случай произошел аж в 1822 году.

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