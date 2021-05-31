«Была сильной и бескомпромиссной»: Кравченко — о Мордюковой во время съемок в «Маме»

Актер Алексей Кравченко в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил съемки в картине «Мама», где главную роль сыграла актриса Нонна Мордюкова. Эта работала стала для нее последней в кино.

«Помню, как в первый день на съемках появляется Нонна Викторовна. И говорит мне: «Какой ты крепенький стал». С улыбкой, с любовью сказала. Нас порой делегировали к ней с Владимиром Машковым, когда у нее было плохое настроение. Мы были словно скорая помощь. Вова подходил ко мне и говорил: «Пойдем, повеселим маму». Мы были просто детьми. Пели с ней песни. Превращались в мальчишек. Она смеялась и все тучи рассеивались. Все было хорошо». Алексей Кравченко

Как отметил актер, Мордюкова была непростым человеком. «Она была сильной и бескомпромиссной. И тогда ты становился для нее своим. Тогда ты для нее настоящий, правильный и интересный. Я видел, как она может на кого-то полкана спустить. Это было всегда с подачей, энергией, жестко. Но тут же могла разулыбаться. Это был человек с большой душой», — сказал актер.

Напомним, что фильм «Мама» вышел на экраны в 1999 году. Нонна Мордюкова ушла из жизни в 2008 году в возрасте 82 лет.

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