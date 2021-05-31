С новым поколением семьи: Орбакайте с Никитой, Дени и Клавой предстала на редком фото с двойняшками Гарри и Лизой

В одном из интервью старший внук примадонны дал понять, что младшие дети Аллы Пугачевой даже не догадываются, кем он им приходится на самом деле.

В программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» музыкант Никита Пресняков разоткровенничался о личном. Он признался, что прекрасно ладил с мужьями своей звездной мамы. Близко общался с бизнесменом Русланом Байсаровым. Тот даже давал Никите советы на тему взаимоотношений с противоположным полом. Нынешнего супруга Кристины Орбакайте — предпринимателя Михаила Земцова — старший внук примадонны считает родным и близким человеком. Также Пресняков тесно общается с братом Дени и бывает в гостях у именитой бабушки, но не так часто.

Кроме того, сын певицы уточнил, что младшие дети Аллы Борисовны — семилетние двойняшки Гарри и Лиза даже не догадываются, кем им проходится этот 30-летний юноша. А ведь Никита их племянник. Эту тайну музыкант своим дяде и тете пока не выдает. По словам Никиты, они не хотят путать двойняшек. Тем более, что малыши часто принимают его за Дени.

На одной из фанатских страничек Кристины Орбакайте в Instagram появилось памятное фото певицы с младшим поколением семьи, ранее этот же снимок она публиковала в личном профиле. Артистка позировала на редком селфи с детьми: Никитой Пресняковым, Дени Байсаровым, Клавой Земцовой и двойняшками Гарри и Лизой. Это фото было сделано за кулиса Кремлевского дворца на юбилейном концерте примадонны.

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