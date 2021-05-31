«Дети не должны страдать из-за эгоизма взрослых»: Алексей Кравченко – о первом неудачном браке

Как отметил актер, свадьбу они с женой сыграли вскоре после его прихода из армии.

Актер Алексей Кравченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал ведущему Борису Корчевникову о своем первом, как позже выяснилось неудачном браке с Алисой Кравченко.

«Моя первая жена написала мне письмо в армию. Ее попросил это сделать мой друг, который к тому моменту уже отслужил. Так и завязались наши отношения. Через пару-тройку месяцев после службы мы сыграли свадьбу. Я достаточно быстро почувствовал себя взрослым и готовым к семье».

Алексей Кравченко

Как отметил Алексей Кравченко, его старший сын, который вскоре появился на свет, очень похож на него. «Дети никогда не должны страдать из-за эгоизма взрослых. Надо стараться, чтобы на детей это никак не повлияло», — заявил популярный актер.

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Алексей Кравченко был в первом браке на протяжении шестнадцати лет. В этом союзе на свет родилось двое детей – его сыновья Алексей и Матвей. Позже он женился на актрисе Надежде Борисовой, дочери известного актера Льва Борисова. Дочь Надежды Ксению от предыдущих отношений он удочерил.

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