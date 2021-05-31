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В стиле Михримах султан: Пелин Карахан с огненно-рыжими волосами показала, как модно повязывает платок

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» сменила имидж ради съемок в новой ленте.

В стиле Михримах султан: Пелин Карахан с огненно-рыжими волосами показала, как модно повязывает платок
Пелин Карахан. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

Пелин Карахан проснулась знаменитой после съемок в турецком сериале «Великолепный век». По-началу такое пристальное внимание поклонников и прессы было для актрисы непривычным. В одном из интервью возлюбленная Бедри Гюнтая призналась, что с юности была самостоятельной и рассчитывала только на свои силы. Много работала, ходила на кастинги и получила заветную роль — в сериале она сыграла дочку султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан — Михримах. Одновременно с этим Пелин устроила свою личную жизнь, сыграв пышную свадьбу с женихом. Вскоре у молодоженов появились дети — мальчишки: Али Демир и Джан Эюп.

Актриса продолжает сниматься в кино. И ради новой ленты пошла на эксперимент с имиджем, став обладательницей огненно-рыжих волос. Такое перевоплощение поклонникам Карахан пришлось по вкусу. Они тут же припомнили, что экранная мама Пелин  — Мерьем Узерли, она же Хюррем султан могла похвастаться медовыми локонами.

Звезда "Великолепного века" Пелин Карахан
Пелин Карахан показала, как модно носит платок на голове. Фото: Instagram.com/pelinkarahan

На свежем селфи в Instagram Пелин Карахан показала, как модно повязывает платок. Актриса из «Великолепного века» собрала этот аксессуар едва ли не в жгут, завязав тугим узлом так, что платок стал визуально напоминать повязку. Таким образом, партнерша Бурака Озчивита и скрыла часть волос, и сделала образ более молодежным, динамичным в соответствии с турецкой модой.

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