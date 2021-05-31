«Ух, какая персиянка Фирузе»: Джансу Дере в секси-бикини дерзко оголила стройные бедра

Джансу Дере сыграла в турецком сериале «Великолепный век» роль персиянки Фирузе. По сценарию, красавица брюнетка стала первой наложницей после хасеки Хюррем султан, которой удалось завоевать симпатию султана Сулеймана. Именно с ней падишах проводил время, пока Хюррем занималась другими гаремными вопросами, воспитывала детей, уделяя внимание благотворительности.

Разумеется, появление Джансу в сериале добавило ленте новых гаремных интриг. Фирузе и Хюррем схлестнулись в битве за сердце султана. Но победу одержала, конечно же та, что подарила падишаху наследников. Персиянку из дворца выслали, а Хюррем снова стала полновластной хозяйкой как в гареме, так и в покоях султана Сулеймана.

В жизни актриса, сыгравшая персиянку Фирузе, обладает такой же стройной фигурой. Со съемок в «Великолепном веке» Джансу Дере совершенно не изменилась, что она и демонстрирует, позируя в соблазнительных купальниках. На одном из таких пляжных фото актриса в секси-бикини блеснула упругими бедрами и тонкой талией.

«Хюррем была бы сразу забыта», «Сулейман бы выхватил фиолетовый платок», «Ух, какая персиянка Фирузе», «Так непривычно, когда они без своих кафтанов», «Сулейман забыл бы про Хюррем», «А где украшения?! Это же наша Фирузе», «Хюррем бы взревновала к султану, если бы Фирузе пошла бы в покои в таком виде», «А могла бы стать хасеки», «Потеснила Хюррем султан?!» — пишут фолловеры.

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