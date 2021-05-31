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Акцент на тонкой талии: Кудрявцева облачилась в алое платье миди с эффектом стройности

В ярком наряде ведущая предстала на шоу НТВ «Секрет на миллион».

Акцент на тонкой талии: Кудрявцева облачилась в алое платье миди с эффектом стройности
Лера Кудрявцева. Фото: Global look press

Телеканал НТВ анонсировал предстоящую программу «Секрет на миллион». В выпуске, который выйдет в эфир 5 июня, появится не один, а сразу три героя шоу «Маска»: Тимур Батрутдинов, Юсиф Эйвазов и Кирилл Туриченко.

Для передачи, где мужчин будет больше обычного, Лера Кудрявцева подготовила специальный наряд в алых тонах. Она облачилась в силуэтное платье-футляр с акцентом на талии, которое имело длину миди и рукава «три четверти». Изящные туфельки на шпильке совпадали с ним по цвету, создавая актуальный монохромный образ.

Ранее на «Модном приговоре» Эвелина Хромченко рекомендовала дамам, которые хотят выглядеть немного тоньше и выше выбирать подобные наряды – однотонные платья или костюмы, лучше брючные. Они создают визуальный эффект стройности, кроме того, выглядят стильно за счет отсутствия лишних деталей. Также ведущая Первого канала замечала, что красные оттенки всегда притягивают к себе взгляды, ну а на мужчин действуют практически магнетически.

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