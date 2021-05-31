Портрет Оли на стене: Бузова показала кабинет своего директора

Также звезда похвасталась деликатесами, которые заказала в офис.

Ольга Бузова показала в stories Instagram кабинет своего директора Арама Арчера, обстановка которого оказалась довольно спартанской. В объектив певицы попали два офисных стола, два кресла и небольшой кожаный диван.

Однако, в помещении также оказалась довольно милая интерьерная деталь – висящий на стене портрет артистки. Ольга пришла в восторг от обстановки: «Ой, как красиво!» Видимо, девушку растрогало ее собственное изображение. Она объяснила, что приехала сюда не случайно, а обсудить важные новые проекты. Какие – звезда раскрывать не стала.

Зато похвасталась трапезой, которую они организовали при помощи службы доставки. В этот день Бузовой «бог послал» устриц, крабов, морских ежей, королевских креветок, целую гору суши и роллы с морепродуктами.

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