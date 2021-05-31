«Он ноль!»: принц Гарри нарвался на шквал критики в США

С начала марта принц Гарри дал три интервью. Первое из них – самое большое – было в тандеме с Меган Маркл Опре Уинфри. Затем герцог еще дважды делал публичные заявления, касающиеся жизни в королевстве. Сразу после этого его популярность стремительно упала, причем, не только в Великобритании, но и в США.

«Этот парень был героем в Британии, а теперь, боюсь, он ноль. Его популярность резко упала. Накануне вечером был проведен опрос, который показал, что 54 процента людей просто хотели бы, чтобы он заткнулся», — сказал королевский эксперт Чарли Рэй Daily Express.

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По его словам, более половины американцев хотят как можно меньше слышать о Меган Маркл и принце Гарри. А 18 процентов из всех опрошенных вообще не желают ничего о них знать.

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