«Я на него был дико зол»: Данко раскрыл подробности отношений Сотниковой и Стриженова

Как отметил музыкант, в те годы он ревновал актрису даже к столбу.

Певец Данко в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ раскрыл подробности отношений актрисы Веры Сотниковой, с которой он жил несколько лет, и телеведущего Александра Стриженова. Вместе они играли в кино, и, как считал Данко, у звезд был роман.

«Самая запоминающая история была с Сажей Стриженовым», — неожиданно заявил в студии исполнитель, чем смутил Сотникову.

«Зачем ты это сейчас?» — воскликнула актриса.

«На самом деле ничего не произошло, но почему я вспомнил. Ребята, они снимались в кино. Мне просто показалось. Я напрягся. Помню, что я поехал на гастроли в Нью-Йорк и мы с Сашкой там встретились», — сказал Данко.

«Он тебе ничего не мог рассказать, потому что ничего не было», — заметила Сотникова.

«Я на него был дико зол, поймал его. Стал говорить на эту тему. Я ревновал Веру тогда ко всему. Даже к столбу. Мой мозг был воспаленным. Они были просто коллеги. Партнеры по роли в кино». Данко

Напомним, что Вера Сотникова была замужем за актером Юрием Никольским. От него она родила сына Яна. Вскоре после рождения наследника они развелись. Также за ее плечами несколько незарегистрированных браков.

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