Турецкая красавица с выразительными глазами: как выглядит единственная сестра Бурака Озчивита

Звезда «Великолепного века» запечатлелся с родственницей во время прогулки.

Бурака Озвичита многие российские зрители запомнили по роли Малкочоглу Бали-бея, полководца османского войска, в сериале «Великолепный век», а также Кямрана в фильме «Королек – птичка певчая». Красавец-мужчина покорил женские сердца талантливой игрой и яркой внешностью.

Однако, артист в жизни вовсе не является сердцеедом, он с 2017-го года счастливо женат на актрисе Фахрие Эвджен, с которой воспитывает милого 2-летнего сыночка Карана. А еще у знаменитости есть единственная сестра Бурчун. Как замечают многие поклонники, очень похожая на него.

Бурак нечасто делится в социальных сетях снимками с ней, но на это раз он сделал исключение. Прогулявшись с родственницей по морскому побережью, он сделал несколько фотокадров и обнародовал их в личном блоге.

«Какие же вы красивые!», «Как две капли», «Любуюсь, не могу глаз оторвать», «Дал же Господь такую генетику», — прокомментировали пост фолловеры.

Отметим, что при столь привлекательной внешности Бурчун не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Она ведет свой бизнес, будучи в разводе, одна воспитывает дочь.

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