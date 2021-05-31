«Мне было 28, а ему 19»: Вера Сотникова впервые рассказала о романе с Данко

«У меня была не одна история любви. Слава Богу. Есть, что вспомнить. Мне было 28, а ему 19. Его звали и сейчас зовут Александр Фадеев. Я пожирала его взглядом, когда впервые увидела. Он был божественный. Написала записку со словом: «Позвони». Положила ее ему в карман.

Это был первый раз, когда я сняла мальчишку. Мы жили вместе. Были словно сиамские близнецы. У Саши строгая мама. Она что-то сказала и произошел облом. Я поняла, что не смогу с ним быть. В итоге я изменила. Это был немец. Он предложил мне выйти за него замуж. Саша узнал, и мы расстались».