«Мне было 28, а ему 19»: Вера Сотникова впервые рассказала о романе с Данко

Актриса Вера Сотникова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о своем романе с музыкантом Александром Фадеевым, которого все знают как Данко.
«У меня была не одна история любви. Слава Богу. Есть, что вспомнить. Мне было 28, а ему 19. Его звали и сейчас зовут Александр Фадеев. Я пожирала его взглядом, когда впервые увидела. Он был божественный. Написала записку со словом: «Позвони». Положила ее ему в карман.
Это был первый раз, когда я сняла мальчишку. Мы жили вместе. Были словно сиамские близнецы. У Саши строгая мама. Она что-то сказала и произошел облом. Я поняла, что не смогу с ним быть. В итоге я изменила. Это был немец. Он предложил мне выйти за него замуж. Саша узнал, и мы расстались».
Сам Данко также вспомнил, как развивался их роман.
«Я только выпустился из Московского академического хореографического училища. Поступил на службу в Большой театр. У меня было ощущение, что я не пацан. У меня был оклад в сто рублей.
И мой взгляд упал на создание небесной красоты. Не видел такую никогда. И она обратила на меня внимание. Я пришел к ней в гости. Потом мы стали жить в коммуналке, но в итоге через несколько лет расстались», — заявил он.
Напомним, что Вера Сотникова была замужем за актером Юрием Никольским. От него она родила сына Яна. Вскоре после рождения наследника они развелись. Также за ее плечами несколько незарегистрированных браков.