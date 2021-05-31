Адвокат Успенской рассказала, на чьей стороне дочь певицы в ее войне за имущество с мужем

Адвокат певицы Любови Успенской Елена Сенина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, на чьей стороне дочь исполнительницы в ее войне за имущество с мужем бизнесменом Александром Плаксиным.

«Татьяна отреагировала полной поддержкой матери. Она вернулась, и Люба сейчас счастлива. Господин Плаксин показал свое лицо окончательно и бесповоротно. Татьяна занимается творчеством активно. Живет с мамой, и у них все хорошо. Она разучивает песни на испанском и португальском языке». Елена Сенина

Как отметила Сенина, в ее присутствии Татьяна отсылала голосовое сообщение отцу.

«Говорила, что спор родителей ее травмирует. Она не хочет, чтобы между ними были такие отношения. Просила отказаться от этого процесса. Но папа никак не отреагировал. Вот и все. Люба хотела посмотреть в его глаза хотя бы через экран компьютера. Но он не выходит на связь совсем», – заявила Сенина.

Напомним, что состояние Любови Успенской оценивается в 400 миллионов рублей. У нее идет самая настоящая война за имущество с четвертым мужем Александром Плаксиным. Ему удалось отсудить у певицы половину состояния.

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