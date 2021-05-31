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Стильно, модно, молодежно: Клава Кока в трендовых джоггерах и кроп-топе прогулялась по Волгограду

Эвелина Хромченко признавала, что расслабленный стиль сейчас очень актуален.

Стильно, модно, молодежно: Клава Кока в трендовых джоггерах и кроп-топе прогулялась по Волгограду
Клава Кока. Фото: Global look press

Клава Кока отправилась на гастрольный тур по городам России. Певица уже выступила в Санкт-Петербурге и отметилась в Волгограде. Здесь молодая артистка нашла время для прогулки, хотя призналась, что спит в последнее время буквально по одному часу.

Для своего променада знаменитая блондинка выбрала расслабленный стиль с элементами спорта, примерив бордовые джоггеры, черный кроп-топ, белые актуальные кроссовки на массивной подошве и джинсовую куртку.

Клава Кока.
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Ранее Эвелина Хромченко рассказывала на «Модном приговоре», что удобные меланжевые вещи сейчас уже не считаются дурным тоном. После пандемии женщины настолько полюбили комфорт, что больше не хотят прощаться со своими мягкими трениками и кофтами.

К слову, другой стилист, Александр Рогов на своем YouTube-шоу «Шоп-контент» признавался, что сам частенько включает в свои повседневные луки джоггеры. Он сочетает их с модными пиджаками.

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