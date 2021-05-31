Настоящая красавица: София Ротару поздравила внучку-модель из Америки с 20-летием

Внучка Софии Ротару, ее тезка, отметила свое 20-летие. С теплыми словами в адрес родственницы поспешили обратиться в Сети ее мама, невестка народной артистки Светлана Евдокименко, и бабушка.

«Я благодарна вселенной за тебя, а тебе за поддержку и тепло! Сонечка, доченька! Люблю тебя! Ты научилась учиться, так познавай новые умения и навыки. Совершенствуй себя! Помогай людям и делай наш мир лучше! Это ключ, который откроет дверь к возможностям будущего. Будь идейно преданной и эмоционально вовлеченной в свое процветание. Думай и представляй только то, что благодатно и целительно наполняет твою душу счастьем и радостью! Будь дерзкой, странной, доброй и трепетной! Верю в тебя и всегда буду на твоей стороне!» — написала Светлана в Instagram.

София Ротару отметилась кратко, но не менее тепло: «С днем рождения Сонечки!»

Напомним, внучка певицы проживает в Нью-Йорке и работает моделью, являясь амбассадором нескольких косметических брендов.

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