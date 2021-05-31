Пупсики и спортсмен: Шубская показала, как отдыхает с мужем и сыновьями на море

Анастасия Шубская и Александр Овечкин после серии хоккейных матчей с участием «Вашингтон Кэпиталз» решили немного отдохнуть на море. Несмотря на возраст своих детей (Сереже три годика, а Илюше год), семья не только активно посещает пляжи и загорает, но и купается в полном составе. Конечно, мальчишкам помогают справиться с волнами их родители.

В личном блоге жена прославленного хоккеиста показала, как он плескается в воде с наследниками, держа их на руках. А также выложила в Сеть фото младшего сына, показав его крупным планом в пляжных шортах. Малыш заметно подрос и стал похож на очаровательного пупса.

Отметим, что наследники Овечкина и Шубской с ранних пор приучаются к хоккею. Их детские комнаты полны спортивной атрибутики, кроме того, вместе с мамой, дети практически всегда ходят болеть за команду своего отца.

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