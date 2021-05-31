«Как здесь классно!»: Собчак в актуальных кипенно-белых сапогах посетила с сыном планетарий

Ксения Собчак в минувшие выходные сводила сына Платона в московский планетарий. Звезда надела в свет черный жакет, джинсовые шорты с бахромой из распущенных нитей и трендовые сапоги «казачок» кипенно-белого цвета. Звезда собрала волосы в лаконичный пучок и примерила очки.

Наследника ведущая нарядила по-простому, в спортивном стиле: в базовую белую футболку, черные свободные шорты и кроссовки в тон.

«Как здесь классно! Всем рекомендую!» — поделилась Ксения впечатлениями от культурного похода со своими подписчиками.

Отметим, что о моде на сапоги «казачок» ранее рассказывал Александр Васильев. По словам ведущего Первого канала, их изобрели в России еще 150 лет назад.

«Это прекрасное дополнение к гардеробу в нынешнем сезоне!» — заметил он.

Смотрите также