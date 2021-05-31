Подчеркивает талию: Туктамышева после советов Васильева облачилась в шелковое платье на запах с мерцающим эффектом

Фигуристка Елизавета Туктамышева отметилась в Санкт-Петербурге, представ в шелковом платье небесно-голубого оттенка с мерцающим эффектом, пошитого на запах. О таких моделях ранее высказывался Александр Васильев на шоу Первого канала «Модный приговор».

По словам ведущего программы, платья на запах идеально подчеркивают женскую фигуру, показывая на первом плане талию, визуально сужая ее. По мнению историка моды, дамы, облаченные в такие наряды, редко остаются без мужского внимания.

Также на фэшн-шоу рассказывали о моде на шелковые ткани. Сейчас, по словам Эвелины Хромченко, они в тренде благодаря пандемии. Дизайнеры откликнулись на желание прекрасной половины человечества появляться на публике во всем блеске после длительной самоизоляции и ввели в свои коллекции одежду из дорогих материалов. В настоящий момент актуальны также парча, бархат, гобелен, жаккард.

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