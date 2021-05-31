Появилось видео скандального поведения Ольги Бузовой на концерте в Волгограде
Видео
Как подобрать идеальный купальник по фигуре
Видео

Подчеркивает талию: Туктамышева после советов Васильева облачилась в шелковое платье на запах с мерцающим эффектом

Историк моды замечал, что такие наряды выглядят очень женственно.

Подчеркивает талию: Туктамышева после советов Васильева облачилась в шелковое платье на запах с мерцающим эффектом
Елизавета Туктамышева. Фото: Global look press

Фигуристка Елизавета Туктамышева отметилась в Санкт-Петербурге, представ в шелковом платье небесно-голубого оттенка с мерцающим эффектом, пошитого на запах. О таких моделях ранее высказывался Александр Васильев на шоу Первого канала «Модный приговор».

Елизавета Туктамышева.
Елизавета Туктамышева. Фото: instagram.com/liza_tuktik/

По словам ведущего программы, платья на запах идеально подчеркивают женскую фигуру, показывая на первом плане талию, визуально сужая ее. По мнению историка моды, дамы, облаченные в такие наряды, редко остаются без мужского внимания.

Также на фэшн-шоу рассказывали о моде на шелковые ткани. Сейчас, по словам Эвелины Хромченко, они в тренде благодаря пандемии. Дизайнеры откликнулись на желание прекрасной половины человечества появляться на публике во всем блеске после длительной самоизоляции и ввели в свои коллекции одежду из дорогих материалов. В настоящий момент актуальны также парча, бархат, гобелен, жаккард.

Смотрите также

Тэги

Александр ВасильевЕлизавета Туктамышевакрасивое платьеМодный приговор