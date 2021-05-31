Красиво жить не запретишь: как Глюкоза отметила день рождения своей любимой собаки

Для радости всегда есть повод. Наверняка, в этом уверена певица Глюкоза, которая устроила для своих близких праздник в честь дня рождения своей любимой собаки Налы.

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Специально для гостей домашней вечеринки и четвероного друга звезда заказала именной торт. И даже нарядила животное в традиционный колпачок.

«Сегодня у моей сладкой мордашки день рождения! Нала, сколько нежности ты принесла в дом! Наверное, столько же, сколько съедено игрушек, тапочек и случайно оставленных носков. Нала открыла в каждом члене семьи новые грани любви. Помню, когда мы ее только взяли, дома было целое расписание, кто и во сколько обнимает малышку и гуляет с ней, чтобы не было драки. И вот ей уже годик», — рассказала Глюкоза своим подписчикам в Instagram.

«Они научат любить любого», «Как мило», «Как же прекрасно видеть, когда люди относятся к своим домашним питомцам, как к самым настоящим членам семьи и любят их не меньше чем собственных детей. С днем рождения Налу!», «Поздравляю! Какая красивая собачка и с хозяевами очень повезло», — с воодушевлением отреагировали на пост артистки ее подписчики.

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