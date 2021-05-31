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За рулем «ГАЗ-69»: Пегова в изумрудном жакете и с элегантной прической предстала на съемочной площадке

Актриса занята в новом фильме Юрия Мороза.

За рулем «ГАЗ-69»: Пегова в изумрудном жакете и с элегантной прической предстала на съемочной площадке
Ирина Пегова. Фото: Global look press.

Ирина Пегова поделилась с поклонниками кадрами со съемочной площадки. В настоящий момент актриса занята в новом фильме режиссера Юрия Мороза, играя роль председателя колхоза.

Судя по всему, знаменитость играет женщину волевую, деловую, но при этом модницу. Сидя за рулем автомобиля «ГАЗ-69», она предстает в кадре с элегантно собранными волосами, облаченной в классическую черную юбку, жакет по фигуре изумрудного оттенка и белую рубаху в мелкую полоску.

«Все! Видимо без селфи в этой жизни уже нельзя! Докатились… Председатель колхоза в своей шикарной тачке, в очках от солнца (из которых заучит музыка, явно на вражеском языке) делает селфи на айфон. Куда катится мир!

P.S. И это вы еще не видите, что в калошах — укороченные носки», — шутливо подписала она фото.

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