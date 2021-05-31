«Хватит худеть!»: изменившаяся Кошкина взбудоражила публику селфи с открытыми ногами

Многие фолловеры не поняли, зачем Яна избавляется от веса.

Звезда шоу на ТНТ «Однажды в России» Яна Кошкина похвасталась перед подписчиками новым мини-платьем. Черный наряд отлично демонстрировал фигуру девушки, показав все достоинства сразу: и внушительную грудь, и осиную талию, и стройные ножки.

«По-моему, очень секси», — прокомментировала свой образ знаменитая брюнетка

Многие фолловеры пришли в восторг от эротичного облачения актрисы, однако нашлось немало и тех, кто увидел и другое – излишнюю худобу знаменитости. Блог Яны заполнился возмущенными комментариями.

«Хватит худеть!», «Неимоверная! Но, наверное, повторюсь, хватит худеть!», «Ножки – палочки», «Я бы накормил», «Ноги у вас красивее были, Яна, хватит сидеть на диете, покушайте немного. Безусловно вы самая красивая девушка в России», «Яночка, в чем дело? Похудела», «Один словом – всхуднула», «Худые», — написали фолловеры.

Впрочем, верные почитатели Кошкиной не нашли в ее внешнем виде никаких изъянов. «Идеал женской красоты. Я забыл, как дышать», «Как теперь заснуть ночью?», «Яночка, вы волшебная всегда», «Яна… Запрещенные приемчики используешь… Бесподобная», «Красотка, неотразима», — написали они в комментариях.

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