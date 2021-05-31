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Скрывают лишний вес: Рогов показал джинсы – горячий летний хит

Стилист сделал распаковку модных товаров на своем YouTube-шоу «Шоп-контент».

Скрывают лишний вес: Рогов показал джинсы – горячий летний хит
Александр Рогов. Фото: Михаил Фролов/ КП

Александр Рогов на авторском YouTube-проекте «Шоп-контент» представил публике супертрендовые джинсы, которые активно набирают обороты популярности у публики.

Они имеют утрированную ширину, что очень важно для лета, поскольку это позволяет ходить по жаре с комфортом. Кроме того, под таким количеством ткани легко скрывается возможный лишний вес, который модницы могли набрать еще весной и зимой. Но главная их фишка – не традиционная «рванина» для дополнительной вентиляции и придания изюминки, а внушительные разрезы.

Александр Рогов показал модные джинсы.
Александр Рогов показал модные джинсы. Кадр из YouTube-шоу «Шоп-контент»/ youtu.be/PuohrmprkyQ

«Эти джинсы – супернаходка! Широкие джинсы вы можете носить и с обувью на высоком каблуке, только обязательно, чтобы они были до пола. С кедами, особенно с белыми нейтральными, эти джинсы будут смотреться не менее круто. Носить их можно и с нежной фольклорной блузой из хлопка с рукавами-буфами, и с простой майкой-алкоголичкой, и с объемным жакетом», — рассказал ведущий.

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