«Мой краш»: жена Стаса Михайлова прильнула губами к щеке Филиппа Киркорова

Популярный исполнитель Стас Михайлов и его жена Инна больше тринадцати лет вместе. Пара сумела создать крепкий союз и демонстрирует, что невероятно счастливо живет в браке, воспитывая двух совместных детей и наследников от предыдущих отношений.

Отношения в звездной семье строятся на полном доверии супругов друг к другу. А иначе не представлялось бы возможным появление в Instagram Инны Михайловой фото, которым она некоторое время назад поделилась с подписчиками. На снимке красавица-жена Стаса Михайлова запечатлена в компании поп-короля Филиппа Киркорова. Причем, они в кадре не просто вместе – Инна нежно целует Филиппа в щеку, а тот просто тает от удовольствия.

«Мой краш», — подписала Инна Михайлова снимок с поп-королем.

Подписчики молодой женщины пришли в восторг от этого кадра, тут же предположив, что нежным поцелуем Инна одарила Филиппа Киркорова в присутствии мужа.

«А Филипп доволен как мартовский кот», «Король с королевой», «Думаю, Стас был в роли фотографа. Классные», «Инна смотрится только со Стасом», — высказываются в Сети.

Смотрите также: