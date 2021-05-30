«Контролировать»: Давид Манукян озвучил принцип, по которому строит отношения после разрыва с Ольгой Бузовой

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян не так давно значительно расширил горизонты – популярный блогер и музыкант стал ведущим реалити-шоу «Дом-2. Новая любовь», эфиры которого с середины апреля показывает телеканал «Ю».

Экс-избранник Ольги Бузовой дал блиц-интервью для официального аккаунта канала «Ю» в Instagram, во время которого озвучил главный принцип, по которому теперь будет строить отношения. Не исключено, что на такой подход его подвигнул разрыв с Ольгой Бузовой.

«Доверять или контролировать?» — так был сформулирован вопрос. «Контролировать», — после небольшого колебания ответил Давид Манукян.

А вот на вопрос о том, будет ли у него раздельный или общий бюджет с его избранницей, Манукян выбрал второй вариант. Правда, с оговоркой.

«Если семья, то общий», — сказал Дава.

Он также заявил, что между любовью и деньгами всегда выберет первое.

Напомним, Давид Манукян и Ольга Бузова расстались в конце января этого года с громким скандалом. Ольга обвинила экс-избранника в изменах, а тот давал понять, что и она не отличалась идеальным поведением.

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