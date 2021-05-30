«Немного переживаю»: Давид Манукян провел первое Лобное на «Доме-2» вместе с Ксенией Бородиной

В Сети появилось видео, на котором запечатлены первые кадры Давида Манукяна в роли ведущего реалити-шоу «Дом-2. Новая любовь».

Ксения Бородина презентовала участникам проекта своего новоиспеченного коллегу во время Лобного на «Поляне».

«Известный блогер, певец, звезда соцсетей и любимец миллионов – Дава!» — анонсировала Ксения Бородина появление Давида Манукяна.

Выход на Лобное экс-избранника бывшей ведущей реалити-шоу Ольги Бузовой участники «Дома-2» встретили бурными аплодисментами.

«Я всегда открыт, буду рад пообщаться с каждым. Я, честно скажу, немного переживаю», — признался Давид Манукян.

Герои реалити-шоу решили вспомнить об Ольге Бузовой, которая приняла решение покинуть «Дом-2», где начиналась ее звездная карьера сначала в качестве участницы, а затем и ведущей проекта. Ольга отказалась работать на проекте после того, как ТНТ перестало показывать его в своих эфирах.

«Хочу передать привет одной женщине, — заявил в кадре Глеб Жемчугов, явно намекая на Ольгу Бузову. — Свято место пусто не бывает».

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