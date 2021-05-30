«Сомневаюсь, что она следит за ним»: Кадони рассказал о реакции Бузовой на назначение Давы ведущим «Дома-2»

Влад уверен, что Ольге не очень интересно, что происходит в жизни и карьере ее экс-избранника Давила Манукяна.

На днях стало известно, кто заменит покинувшую «Дом-2» телеведущую Ольгу Бузову. Как оказалось, новым ведущим реалити-шоу станет экс-бойфренд звезды Давид Манукян. Молодой человек появился на съемочной площадке проекта почти неделю назад, и в ближайший вторник, 1 июня, канал «Ю» покажет первый с его участием эфир «Дома-2».

Ведущий реалити-шоу Влад Кадони в своем Instаgram рассказал, что все его коллеги остаются на своих рабочих местах. Ведущих «Дома-2», как и прежде, будет пять.

«У Бузовой от этой новости, поди, волосы дыбом стоят», — предположила одна из подписчиц Влада Кадони.

Тот заявил, что, по его мнению, Ольга Бузова вряд ли болезненно отреагировала на это событие. Кадони считает, что звезда не из тех людей, которые желают зла своим бывшим.

«Мне кажется, Оля давно переросла все эти обиды и только порадовалась за человека. А может, и вовсе пропустила мимо ушей происходящее. Дико сомневаюсь, что она до сих пор живет жизнью Давы и вообще как-то следит за ним. Люди расстаются — это нормально, не все при этом хотят, чтобы бывший сдох, даже если и остаются какие-то обиды», — высказался Влад Кадони в комментариях.

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