Звездные венчания: Макеева, Пугачева, Рудковская, Заворотнюк и другие звезды, вступившие в церковный брак

Актриса Анастасия Макеева вышла замуж за своего возлюбленного Романа Малькова 29 мая. Свадьбу сыграли на юге России. А уже на следующий день пара решила пройти обряд венчания. В своем Instagram звезда театра поделилась трогательными моментами церковного таинства. А Teleprogramma.pro решила вспомнить, кто из российских звезд связывал себя узами брака не только в ЗАГСе, но и перед Богом.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

В 2008 году «прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышев стали законными супругами. Венчаться решили в Крыму, подальше от любопытных глаз и прессы. Для актрисы этот союз стал третьим официальным, а для спортсмена – вторым. Спустя десять лет, в 2018 году, у пары родилась дочь Мила. После того, как стало известно о тяжелом заболевании актрисы, в ее Instagram появились кадры с церемонии венчания.

«В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком», — гласила подпись.

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Алла Пугачева и Максим Галкин

Максим Галкин стал пятым мужем Аллы Пугачевой. В этом год они отметят десятилетие совместной жизни. Законными супругами пара стала в 2011-м, а в 2017 они решили венчаться. Таинство прошло в небольшой подмосковной церкви в присутствии самых близких и своих двойняшек. Лизе и Гарри в этом году исполнится по восемь лет. К слову, с предыдущим мужем Филиппом Киркоровым Примадонна тоже скрепляла союз перед Богом.

«Это был необдуманный, спонтанный и достаточно наивный шаг. Бес попутал. Слава Богу, что мне еще можно второй раз венчаться. Сегодня это осмысленное и праведное действо во имя любви и верности до конца моих дней», — написала Пугачева после венчания с Галкиным в своем Instagram.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко

Продюсер Яна Рудковская познакомилась с фигуристом Евгением Плющенко 14 лет назад, а в 2009 стала его женой. В браке у них родился сын Саша, который тоже, как и звездный папа, занимается фигурным катанием. Зимой ему исполнилось восемь лет. А осенью прошлого года в семье появился на свет второй наследник – Арсений. В 2017 году Рудковская и Плющенко венчались.

«Три года, как муж и жена перед Богом», — написал в прошлом году Плющенко в своем Instagram.

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Ксения Собчак и Константин Богомолов

Наверное, свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова стала одним из самых эпатажных событий 2019 года. Во второй брак знаменитая блондинка вступила в ЗАГСе, откуда уехала в церковь вместе с мужем на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас».

«Я благодарен всем, кто понял и принял наше решение. Я не принимаю мысли о том, что что-либо, сделанное в этот важный день, было сделано не от сердца и не во имя Жизни. И я бесконечно горжусь моей удивительной женой, — прекрасная, свободная, веселая, остроумная, талантливая и искренняя. Люблю», — написал тогда в своем Instagram Богомолов.

Список можно продолжать

Браки перед Богом заключили и другие российские звезды. Так, Василий Вакуленко, он же Баста, решился на венчание со своей женой Еленой спустя десять лет брака.

Футболист Павел Погребняк женился на модели Марии в 2006 году. Пара воспитывает троих сыновей, а блондинка решила попробовать себя в продюсировании.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова обвенчались в день свадьбы, только спустя 11 лет. Случилось это в феврале 2009 года.

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