«Закусывайте!»: Рустам Солнцев высказался после скандального выступления Ольги Бузовой в Волгограде

Бывший участник «Дома-2», шоумен Рустам Солнцев в своем Instagram откликается на все громкие события.

Скандал, которым обернулось выступление Ольги Бузовой на фестивале в Волгограде, — в их числе.

Солнцев своей публикацией в Instаgram явно дал понять – он верит в то, что Ольга Бузова могла выступать перед поклонниками в нетрезвом состоянии. Рустам поделился видео, на котором запечатлено, как звезда, пошатываясь, передвигается по сцене, а ее страхуют несколько мужчин, одетых в белые рубашки.

«Закусывайте! Это спасает жизни», — прокомментировал ролик Рустам Солнцев.

Многие подписчики шоумена поддержали травлю, которой подверглась Ольга Бузова после своего скандального выступления в Волгограде. Им тоже показалось, что дива была нетрезва.

Между тем, среди пользователей немало тех, кто поддержал Ольгу, заявив, что она, скорее всего, просто почувствовала себя в какой-то момент не очень хорошо. В Волгограде в минувшую субботу была сильная жара, плюс ко всему, могли сказаться перегрузки – из-за напряженного графика Ольга Бузова мало спит и почти не отдыхает.

больше по теме Появилось видео скандального поведения Ольги Бузовой на концерте в Волгограде Многие поклонники не понимали, что происходит с артисткой.

Напомним, поющая телеведущая спровоцировала скандал своим поведением во время выступления в Волгограде. Ольга странно вела себя на сцене – показывала неприличные жесты, нецензурно выражалась, выкрикивала непонятные фразочки, флиртовала с артистами подтанцовки, плакала и смеялась одновременно.

Смотрите также: